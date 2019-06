Safran : Macquarie AirFinance passe une commande de 588 millions de dollars U.S. pour des moteurs LEAP-1A

Le moteur LEAP-1A offre aux opérateurs une réduction de 15 % de la consommation de carburant et des émissions de CO 2, d'une baisse des émissions de NOx et d'une diminution très significative de l'empreinte sonore. Toutes les technologies mises en oeuvre permettent d'assurer un meilleur taux d'utilisation, qui s'appuie sur la fiabilité légendaire des moteurs CFM, une meilleure disponibilité des actifs, et une amélioration du temps sous l'aile qui contribue à maintenir un faible niveau de coûts de maintenance et à minimiser les interventions associées. Le tout en s'appuyant sur des capacités d'analyse sophistiquées qui permettent à CFM d'assurer une maintenance prédictive personnalisée pendant toute la durée de vie du produit.

A propos de Macquarie AirFinance

Macquarie AirFinance Ltd offre des services de location d'avions et des capacités de financement aux compagnies aériennes internationales, ainsi que des services de conseil et de gestion aux propriétaires des flottes. Macquarie AirFinance détient, gère et loue des avions dans le monde entier. La société propose également des solutions personnalisées répondant aux besoins individuels de ses clients.

A propos de CFM International

Le moteur LEAP est produit par CFM International, société commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines. Ce moteur connaît la progression de commandes la plus rapide dans l'histoire de l'aviation, et CFM avait reçu, jusqu'en mai 2019, des commandes et intentions de commande pour plus de 17 600 moteurs LEAP, avec rechanges, dans les trois versions proposées.

