Safran : Nominations au sein de la Direction des Ressources Humaines de Safran

Paris, le 29 octobre 2018

La Direction RH de Safran a procédé à plusieurs nominations, effectives depuis le 1er octobre. Pour Jean-Luc Bérard, Directeur de Ressources Humaines du Groupe : « Ces nominations font suite à l'arrivée des collaborateurs de Zodiac dans le Groupe, qu'il est essentiel d'intégrer au sein de la fonction RH. Elles illustrent également l'évolution de carrières des DRH du Groupe pour qui ces nominations s'inscrivent comme de nouvelles étapes de leurs parcours professionnels. »

Gilles GARCZYNSKI est nommé Directeur des Talents

Philippe Stroppa / Safran

Gilles Garczynski débute sa carrière chez Labinal en 1989 comme Responsable des Relations Sociales et de la mobilité internationale. Il rejoint le Groupe Bull en 1993 en tant que Directeur des Ressources Humaines (DRH) et chef d'établissement du site d'Angers (Bull Electronics). En 1998, il est nommé DRH de Matra Marconi Space France, puis DRH adjoint d'Astrium au sein d'EADS/Airbus Group. En 2003, il rejoint le Groupe Thales où il occupe successivement les fonctions de DRH des activités Systèmes Aéroportés et DRH de la Division Navale, conduisant notamment le volet RH du rapprochement avec DCNS. Il devient DRH de CGG Veritas en 2010 avant de rejoindre Safran début 2012 en tant que DRH de Safran Landing Systems.

Gilles Garczynski, 54 ans, est diplômé de l'IEP Paris (1987), d'une maîtrise de Droit privé et d'un de DEA Droit social.

Didier RIVRON est nommé Directeur des Compétences et de la Formation

Pierre Soissons / Safran

Didier Rivron débute sa carrière au sein de la fonction Ressources Humaines chez Matra Marconi Space en 1995, puis chez Sema Group (SSI) en 1999. Il intègre le Groupe EADS en 2001 en tant que Responsable des Ressources Humaines Internationales puis Responsable des Relations Sociales France au sein de la Division Défense, avant d'être nommé Directeur des Ressources Humaines (DRH) France de EADS Defense Secutity Networks en 2004. Il prend en 2006 la Direction de Ressources Humaines de Completel (Telecom). En 2008, il rejoint Safran où il occupe successivement les fonctions de DRH France de Messier Dowty1 , DRH de la Division Trains de Messier Bugatti Dowty puis DRH de Hispano-Suiza2 en 2011. En 2015, il est nommé DRH de Safran Electrical & Power.

Didier Rivron, 47 ans, est diplômé de l'ESC Rouen (1994).

Vincent MACKIE est nommé Directeur des Affaires Sociales

Thierry Mamberti / Safran

Vincent Mackie commence sa carrière chez LVMH (Givenchy) en 1992 avant de rejoindre en 1994 la Comédie-Française comme Directeur des Ressources Humaines (DRH) Adjoint. Après un passage dans l'industrie comme DRH de Vorwerk Gmbh, il intègre en 1999 le groupe Hilton, aux postes de DRH du Hilton Paris, puis de Hilton France. En 2006, il devient DRH du groupe Concorde (Lutetia, Martinez, Crillon).

Il rejoint Safran en 2011 au poste de DRH de Safran SA, puis devient en 2015 Directeur des Ressources Humaines et de la Communication de Safran Transmission Systems.

Vincent Mackie, 51 ans, est diplômé de l'ESC Reims (1991) et titulaire d'une maîtrise de Droit des Affaires (1989).

YanPARDAILHE-GALABRUN est nommé Directeur de la Performance RH

Yan Pardailhe-Galabrun débute sa carrière dans la fonction RH en 1986, avant de rejoindre le groupe Alstom en 1995 où il occupe différents postes de Responsable Ressources Humaines, puis de Directeur des Ressources Humaines (DRH) de différentes business units en Angleterre, en France, en Belgique et aux USA. Il intègre AREVA NP en 2004 en tant que DRH. Il poursuit sa carrière à l'international en Angleterre chez Doosan Power System en 2011, puis chez Aggreko en 2014, et en Belgique en 2016 chez Crompton Greaves.

Il rejoint Zodiac Aerospace en 2017 au poste de DRH de la branche Zodiac Cabin.

Yan Pardailhe-Galabrun, 56 ans, est diplomé en Business management de l'Université Paris 13 (1987).

Benoît AMIENS est nommé Directeur de la Coordination Internationale RH

Benoît Amiens débute sa carrière en 1994 dans la fonction Ressources Humaines et rejoint Sagem en 1998 où il occupe différents postes notamment de Responsable RH du site de Nanterre puis de celui d'Argenteuil (R&D). En mai 2005, il est nommé Directeur des Ressources Humaines Adjoint de Sagem Défense et Sécurité3, en charge du développement RH. En 2007, il devient Directeur des Ressources Humaines (DRH), et de la Communication de Snecma Propulsion Solide. Il a notamment mené le processus social lors de la fusion entre Snecma Propulsion Solide et SME Matériaux Energétiques jusqu'à la création d'Herakles4. En 2012, basé à New Delhi, il est nommé DRH pour la zone Inde de Safran, où il met en place les Services Partagés pour l'Inde. En 2015, il devient Adjoint au Directeur des Cadres Supérieurs et Rémunérations et DRH de la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique/Inde du Groupe.

Benoit Amiens, 49 ans, est titulaire d'un DEA en Psychologie et Psychologie Sociale du développement et des fonctionnements cognitifs (1994).

3aujourd'hui Safran Electronics & Defense

4aujourd'hui ArianeGroup