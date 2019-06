Safran : Peach Aviation passe une commande de 294 millions de dollars U.S. pour des moteurs LEAP-1A

LE BOURGET, France, le 17 juin 2019 - Peach Aviation Ltd. (Peach) et CFM International ont signé ce jour un contrat d'acquisition de 20 moteurs LEAP-1A destinés à équiper la nouvelle flotte d'Airbus A320neo de la compagnie japonaise, commandés en 2016. Le contrat est évalué à 294 millions de dollars U.S. au prix catalogue.

Peach est client de CFM International depuis le lancement de ses opérations commerciales en 2012, avec des A320ceo équipés de CFM56-5B. La compagnie opère aujourd'hui une flotte de 26 avions dotés de moteurs CFM.

« Nous sommes très heureux de pouvoir prolonger les excellentes relations qui nous lient déjà à CFM International », a souligné Shinichi Inoue, PDG de Peach Aviation. « Nous sommes convaincus que ces A320neo avec moteurs LEAP nous permettront de renforcer notre position sur un marché japonais très concurrentiel. La disponibilité quotidienne, la faible consommation de carburant et les bénéfices environnementaux qu'offrent ce moteur seront des atouts importants pour assurer notre croissance à long terme. »

« Nous nous félicitons d'ouvrir u nouveau chapitre de notre histoire avec Peach », a déclaré Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International. « Nous sommes impatients de les aider à intégrer le moteur LEAP au sein de leur flotte. Les différents avantages de ce moteur de technologie avancée, en termes d'économies opérationnelles et de respect de l'environnement, contribueront à assurer la croissance continue de cette compagnie. »

Entré en service commercial en 2016, le moteur LEAP permet à plus de 100 opérateurs dans le monde de bénéficier d'une réduction de 15 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi qu'une diminution très significative de la signature sonore et des émissions NOx. A ce jour, la flotte en service a enregistré près de 5 millions d'heures de vol.