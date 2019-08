Safran : PowerJet livre le 400e moteur SaM146 à SCAC

29/08/2019 | 15:45

PowerJet a livré à la chaîne d'assemblage final de Sukhoi Civil Aircraft (SCAC) le 400e moteur SaM146. Cette société est une joint-venture à 50/50 de Safran Aircraft Engines et de NPO Saturn (Russie).



PowerJet fournit à SCAC un système propulsif intégré pour équiper l'avion régional Sukhoi SuperJet 100.



Safran Aircraft Engines est en charge du développement du corps haute-pression, ainsi que des systèmes de régulation et de transmission. La société française est également responsable de l'intégration des systèmes de propulsion et des essais en vol.



' Depuis son entrée en service en 2011, le SaM146 a enregistré plus de 1,3 million d'heures de vol auprès d'une quinzaine d'opérateurs dans le monde entier ' indique le groupe.



