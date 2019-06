Safran : Robonic livre un lanceur de drones OHTO de quatrième génération aux Forces de défense finlandaises

Paris Air Show, Le Bourget, 17 juin 2019

Robonic Ltd Oy, filiale de Safran Electronics & Defense, a livré un lanceur pneumatique OHTO de quatrième génération aux Forces de défense finlandaises (FDF), déjà habituées à propulser leurs drones cibles aériens avec les petits modèles KARHU et les modèles KONTIO de troisième génération.

Le lanceur universel OHTO de quatrième génération est très facilement transportable et peut catapulter des drones cibles ou des véhicules aériens tactiques sans pilote pesant jusqu'à 150 kg, avec une vitesse d'éjection de 55 m/s. Sur le plan opérationnel, les lanceurs OHTO et les lanceurs KONTIO sont pleinement compatibles puisqu'ils fonctionnent avec les mêmes adaptateurs.

OHTO intègre des technologies avancées qui facilitent son maniement. Ainsi, les opérateurs n'ont besoin que de quelques minutes pour re-préparer le lanceur en vue d'un nouveau lancement, tout en maintenant une distance de sécurité. Le lanceur est équipé de logiciels de surveillance qui fournissent des statistiques détaillées aux utilisateurs et renforcent la sécurité des opérateurs. Il se caractérise par une conception sophistiquée, une structure de classe aéronautique et une maintenabilité intégrée. Il peut être remorqué par un SUV ou hélitreuillé par un hélicoptère de catégorie NH90, ce qui lui confère une mobilité et une transportabilité tactiques.

« Nous sommes fiers de fournir les Forces de défense finlandaises. Cette livraison représente un tournant majeur dans la relation que nous entretenons depuis longtemps avec ce client clé », a déclaré Markku Viitala, directeur général de Robonic. « Ce lanceur de nouvelle génération vient compléter la flotte actuelle des FDF et leur permet d'optimiser leur utilisation de lanceurs de troisième et quatrième génération pour gagner en efficacité. »

Avec plus de 30 ans d'expérience et une clientèle mondiale, Robonic s'adapte à l'évolution des exigences des constructeurs de drones et de leurs utilisateurs du monde entier.