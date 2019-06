Safran : Saab choisit l'Auxiliary Power System pour Boeing TX

18/06/2019 | 15:14

La société suédoise de défense et de sécurité Saab a choisi l'Auxiliary Power System de Safran pour équiper le Boeing T-X.



Le Boeing T-X est l'avion d'entrainement militaire destiné à préparer les futurs pilotes de l'US Air Force. Il doit succéder au T-38 Talon, en service depuis 1961.



L'Auxiliary Power System est le système utilisé pour fournir de l'énergie électrique et hydraulique à l'avion durant le démarrage au sol et en cas d'urgence en vol.



Il s'agit d'un système complet qui offre les niveaux de redondance nécessaires pour alimenter les systèmes électriques et hydrauliques.



' Ce nouveau partenariat sur les systèmes du Boeing T-X diversifie notre portfolio et confirme que Safran est aujourd'hui un partenaire majeur sur le marché de l'aviation militaire ', déclare Hervé Blanc, Directeur Général de la division Power de Safran Electrical & Power.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.