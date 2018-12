Safran : Seats reçoit le label Janus de l'Institut Français du Design pour son siège de classe affaires le Skylounge Core.

Un label décerné à l'unanimité

Le jury de l'Institut Français du Design a décerné à l'unanimité le label JANUS au siège de classe affaires Skylounge Core. Commercialisé en 2019, il satisfait aux critères des '5E' : Economie, Esthétique, Ergonomie, Ethique, Emotion exigés par ce label.

Une architecture novatrice, personnalisable et plus fonctionnelle

Skylounge Core est un siège de classe affaire haut de gamme, optimisé pour les Airbus A330 et Boeing 787. Le siège offre aux passagers un environnement de vie plus large avec un siège de 20 pouces et une surface de lit à plat. Les commandes de siège, plus ergonomiques et simplifiées, facilitent son utilisation. A cela s'ajoutent des rangements et un espace polyvalent pour dîner, travailler ou se divertir.

Ce nouveau siège permet aux compagnies aériennes d'offrir la meilleure expérience possible aux passagers. Les nombreux éléments de personnalisation garantissent une expression complète de leur image et de leur identité grâce à un grand choix d'options.

Safran Seats

Un processus industriel optimisé et de nouveaux matériaux

Les équipes de design industriel, d'ingénierie et d'industrialisation de Safran Seats ont mis au point de nouveaux processus de fabrication des matériaux composites formant la coque de ces sièges. La production a gagné en qualité, maturité et rapidité, notamment grâce à la mutualisation importante des pièces d'une version à l'autre.

Vincent Mascré, Président Directeur Général de Safran Seats, déclare : « Ce label souligne l'excellence des équipes d'ingénierie de l'activité Seats et est un marqueur fort de notre capacité d'innovation au service de nos clients et de l'expérience passager ».

Institut Français du Design

Depuis 1951, l'Institut Français du Design sélectionne des produits et services qui privilégient le respect de l'utilisateur et de son environnement. L'intention du concepteur, la valeur éthique de l'objet, son apparence, les matériaux employés et l'intérêt pour l'usager sont autant de critères, sinon de valeurs, qui dictent le choix de l'Institut.