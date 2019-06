Safran : Trois sociétés SAFRAN distinguées par AIRBUS pour leur support en service

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.00% 0.00% SAFRAN 0.91% 132.9 24.95%

0

Safran a reçu trois distinctions de la part d’Airbus récompensant l'excellence en matière de support clients des avions Airbus en service dans le monde. Safran Electronics & Defense, Safran Electrical & Power et Safran Nacelles sont les trois sociétés du groupe récompensées en 2019.Le prix " Airbus Supplier Customer Support Award " est décerné lors des " Airbus Top Supplier and Customer Support Awards " au salon du Bourget et est basé sur le processus d'évaluation des fournisseurs d'Airbus qui prend en compte les commentaires de plus de 170 clients Airbus sur la performance des services.