Safran : Trois sociétés Safran récompensées par Airbus pour leur support en service

Paris Air Show, Le Bourget, le 19 juin 2019

Safran a reçu aujourd'hui trois distinctions de la part d'Airbus récompensant l'excellence en matière de support clients des avions Airbus en service dans le monde. Safran Electronics & Defense, Safran Electrical & Power et Safran Nacelles sont les trois sociétés du Groupe récompensées en 2019.

Christel Sasso / CAPA Pictures / Safran

Le prix Airbus Supplier Customer Support Award est décerné lors des Airbus Top Supplier and Customer Support Awards au salon du Bourget et est basé sur le processus d'évaluation des fournisseurs d'Airbus qui prend en compte les commentaires de plus de 170 clients Airbus sur la performance des services.

'Par ce prix, Airbus reconnaît notre performance globale, fruit d'un travail collectif et approfondi réalisé par toutes les équipes impliquées. Cela devrait nous encourager tous à poursuivre le niveau de performance globale jusqu'au plus haut niveau du marché. C'est l'un des leviers essentiels et un avantage concurrentiel qui nous permettra de consolider notre position pour les défis et les compétitions à venir ', a déclaré Thierry Lasbleis, directeur Support et Services Clients, division Avionique de Safran Electronics & Defense.

'Au cours des trois dernières années, nous avons progressé dans le classement des meilleurs fournisseurs d'Airbus. Nos équipes ont déployé des efforts importants pour améliorer nos performances et nos produits, ce qui se reflète dans les résultats des évaluations. Au-delà de l'amélioration continue de l'excellence opérationnelle, nos chargés de clientèle sont sur le terrain, à l'écoute du client, pour garantir une grande réactivité et apporter des solutions adaptées à ses besoins ', déclare Vincenzo Guerriero, Directeur du Support & Services Clients de Safran Electrical & Power.

'Airbus et ses clients se sont exprimés, et les résultats soulignent l'amélioration continue du support et des services que Safran Nacelles apporte à Airbus et aux compagnies aériennes ', a déclaré Olivier Savin, Directeur du Support et des Services Clients de Safran Nacelles. 'La satisfaction du client est un état d'esprit au coeur de nos activités, et nous nous engageons à fournir des offres de qualité adaptées à leurs besoins opérationnels.