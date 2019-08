Safran : Zahira Bouaouda est nommée Présidente de MATIS Aerospace

Depuis le 3 juillet 2019, Zahira Bouaouda est nommée Présidente de MATIS Aerospace, joint-venture détenue à 50/50 par Safran Electrical & Power et Boeing, spécialisée dans les câblages électriques aéronautiques. Elle devient ainsi la première femme à diriger une entreprise aéronautique au Maroc.

Zahira Bouaouda débute sa carrière en 1997 en tant qu'auditeur chez Dorlian & Associés puis MCA & Associés. Elle intègre KPMG Maroc en 2001 en tant que Senior Manager et rejoint en 2006 MATIS Aerospace, au poste de Directrice Financière, avant de devenir Directrice des Opérations en 2017.

Zahira Bouaouda, 43 ans, a un double diplôme (Business Administration and Management et Expertise Comptable) de l'Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises (1997 et 2005).