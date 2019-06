Safran : Zhejiang Loong Air signe un contrat de maintenance

17/06/2019 | 12:17

Zhejiang Loong Air a signé un contrat de maintenance avec CFM International portant sur la maintenance pendant 12 ans de 32 moteurs LEAP-1A et 8 moteurs pour ses Airbus A320neo / A321neo.



Selon les termes de l'accord, CFM Services garantit les coûts de maintenance des moteurs LEAP-1A pour la compagnie aérienne sur la base d'un dollar par heure de vol moteur.



' Nous sommes convaincus que le service après-vente professionnel de CFM facilitera notre croissance rapide et notre développement à long terme ' indique Qihong Liu, président de Zhejiang Loong Air.



'Loong Air a choisi les moteurs CFM depuis sa création. Sa flotte actuelle en service est équipée à 100% des moteurs CFM. Le contrat de maintenance signé aujourd'hui contribuera à maintenir la valeur à long terme de ses moteurs. ' a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International.



