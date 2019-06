Safran : Zhejiang Loong Air signe un contrat de maintenance à l'heure de vol pour ses moteurs LEAP-1A

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zhejiang Loong Air signe un contrat de maintenance à l'heure de vol pour ses moteurs LEAP-1A

LE BOURGET, France, le 17 juin 2019 - La compagnie chinoise Zhejiang Loong Air a signé avec CFM International un contrat de maintenance à l'heure de vol d'une durée de 12 ans, pour les 44 moteurs LEAP-1A qui équipent sa flotte d'Airbus A320neo/A321neo. Le contrat est estimé à 800 millions de dollars U.S. au prix catalogue.

Les contrats de maintenance à l'heure de vol (RPFH) font partie des offres flexibles de support après-vente proposées par CFM. Selon les termes de cet accord, CFM Services garantit les coûts de maintenance des moteurs LEAP-1A de la compagnie, sur la base d'un montant en dollars par heure de vol.

Nous sommes la compagnie de lancement du moteur LEAP-1A en Chine et nous sommes très satisfaits des excellentes performances opérationnelles de ce moteur depuis son entrée en service l'année dernière », a expliqué M. Liu Qihong, Président de Zhejiang Loong Air. « Nous sommes très heureux de pouvoir prolonger notre coopération avec CFM pour assurer le support de notre flotte et nous savons que le professionnalisme de CFM va faciliter et accélérer notre croissance et notre développement à long terme. »

Nous apprécions la confiance dont atteste ce contrat, et nous sommes honorés de pouvoir élargir et conforter les relations déjà solides que nous nous entretenons avec Loong Air », s'est félicité Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International. « Loong Air a choisi dès sa création les moteurs de CFM International et sa flotte actuelle est équipée à 100 % de moteurs CFM. Ce contrat de maintenance permettra à la compagnie de maintenir durablement la valeur de ses moteurs. »

A propos de Zhejiang Loong Airlines

Basée à Hangzhou, au sud-ouest de Shanghai, la compagnie Zhejiang Loong Airlines a débuté ses opérations commerciales en 2013 avec deux Airbus A320 équipés de moteurs CFM56-5B. C'est aujourd'hui l'une des compagnies aériennes qui connaît la croissance la plus rapide en Chine, avec une flotte de 42 A320ceo équipés de CFM56-5B et A320neo équipés de LEAP-1A.

A propos de CFM International

Les moteurs LEAP sont produits par CFM International, société commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines. Cette gamme de moteurs connaît la progression de commandes la plus rapide dans l'histoire de l'aviation, avec plus de 17 600 commandes et intentions de commandes à fin mai 2019.

