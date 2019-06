Safran : a signé un contrat pour NacelleLife

19/06/2019 | 14:44

Safran Nacelles a signé avec Corsair un contrat exclusif de cinq ans portant sur la maintenance et l'assistance technique des inverseurs de poussée des moteurs Rolls-Royce Trent 700. Ces moteurs équipent la flotte d'Airbus A330ceo de la compagnie aérienne.



Corsair a choisi notamment une assistance logistique exhaustive pour les déposes prévues et imprévues des inverseurs de poussée, ainsi que les services de maintenance, réparation et entretien (MRO).



' NacelleLife propose une assistance sur l'ensemble des systèmes de nacelles d'avions de Safran Nacelles - notamment les inverseurs de poussée. Cette gamme prévoit des services personnalisables en fonction des exigences de chaque compagnie aérienne et couvre toutes les étapes du cycle de vie d'une nacelle, des préparations en vue de l'entrée en service d'un avion de ligne jusqu'au retrait ou remise en opération des avions ' indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.