Safran : accélère le développement d'outils de modélisation dans le domaine de la mécanique de contact

Paris Air Show, Le Bourget, 20 juin 2019

Trois sociétés du Groupe, Safran Transmission Systems, Safran Aircraft Engines et Safran Helicopter Engines, ont signé un contrat cadre de partenariat avec le laboratoire de l'INSA Lyon (LaMCoS) et Mecalam, société spécialisée dans le développement de logiciels de calcul de pointe en ingénierie des transmissions mécaniques. Safran, le LaMCoS et Mecalam bénéficient du savoir-faire reconnu de chacun des signataires de ce contrat: le LaMCoS apporte une recherche en sciences, là où Safran apporte ses expertises métier et produits, et Mecalam développe sur cette base des outils de calculs efficaces et sécurisés, qui peuvent être déployés rapidement en bureaux d'études dans le cadre de nouveaux développements.

Ce contrat a pour vocation de mettre à disposition des bureaux d'études des sociétés de Safran des outils de calculs pour la modélisation du contact roulant/glissant (dentures, roulements, cannelures ou pieds d'aubes) qui soient directement exploitables, avec une interface facile d'utilisation et adaptée à l'expérience métier du Groupe. Pour Laurent Raoul, Directeur Technique de Safran Transmission Systems, « Ce contrat cadre a un avantage majeur : il permet de passer très rapidement de la recherche académique, conduisant à la validation d'un nouvel outil, à l'utilisation opérationnelle de celui-ci par nos bureaux d'études ».

Cette signature vient renforcer le partenariat entre Safran et l'INSA Lyon, puisqu'elle intervient en parallèle du renouvellement pour cinq ans de la chaire d'enseignement et de recherche Transmissions Mécaniques innovantes pour l'Aéronautique (« Innovative Mechanical Transmissions for Aeronautics », IMTA) qui avait été créée en 2014.

* LaMCoS : Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures