Safran : accord avec Dassault Aviation sur le Silvercrest

06/09/2018 | 09:33

Suite à la résiliation du contrat Silvercrest et à la fin du programme Falcon 5X, Dassault Aviation annonce avoir signé avec Safran un accord amiable qui met un terme à leur différend sur le moteur Silvercrest qui était destiné à équiper le Falcon 5X.



Dassault Aviation percevra une indemnité de 280 millions de dollars de la part de Safran, les autres conditions commerciales du programme qui étaient applicables au contrat n'étant pas affectées, notamment les contributions en cash déjà versées par Safran.



Ces éléments impacteront positivement les résultats 2018 de Dassault Aviation. Par ailleurs, Dassault Aviation et les sociétés du groupe Safran partenaires sur le Falcon 6X ont signé les contrats de fourniture d'équipements pour ce nouveau programme.



