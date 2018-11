Safran annonce le démarrage de sa coentreprise avec Boeing

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a annoncé vendredi avoir reçu, avec l'avionneur américain Boeing, les autorisations réglementaires nécessaires pour débuter les activités de leur coentreprise portant sur les groupes auxiliaires de puissance.

Les deux groupes ont nommé Etienne Boisseau à la tête de la coentreprise, en qualité de directeur général, a annoncé Safran dans un communiqué. Linda Hapgood a été nommée directrice opérationnelle, Erin Morrissey directrice financière, et Joan Inlow directrice technique, a ajouté le groupe.

Les activités de la coentreprise portent sur la conception, la fabrication et le support après-vente de groupes auxiliaires de puissance, des systèmes embarqués non propulsifs dont l'objectif principal est de produire de l'énergie pour démarrer les moteurs principaux et alimenter les différents systèmes de bord au sol et, si besoin, en vol.

L'équipe de démarrage réalisera le travail de conception à San Diego, en Californie et le nom de la coentreprise ainsi que la localisation du futur siège social et des unités de production et de services seront annoncés ultérieurement, a précisé Safran.

Le projet de création de cette coentreprise, détenue à parts égales par Safran et Boeing, avait été annoncée en juin dernier.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

