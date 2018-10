Safran : annonce les résultats du rachat de ses Obligations à Option de Conversion et/ou d’Échange en Actions Nouvelles et/ou Existantes (OCEANE) à échéance 31 décembre 2020, dans le cadre de la procédure de construction d’un livre d’ordres inversé

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A DES RESSORTISSANTS AMERICAINS OU AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ L'OFFRE DE RACHAT DES TITRES CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR.

Paris, le 30 octobre 2018

Safran (la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter (le « Rachat ») les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes Safran à échéance 31 décembre 2020 (les « OCEANE 2020 », ou les « Obligations »).

A la suite d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, la Société a décidé de racheter des Obligations pour un montant nominal total de 633 557 121,12 euros, soit 97,47%% des Obligations initialement émises.

Le prix de rachat unitaire des OCEANE 2020, dans le cadre du livre d'ordres inversé, sera déterminé à la clôture de la séance de bourse du 2 novembre 2018 et sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes quotidiennes pondérées par les volumes de transactions des cours de l'action Safran (ISIN FR0000073272) sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris ») du 30 octobre (inclus) au 2 novembre 2018 (inclus), augmentée d'une prime de 0,90 euro par OCEANE 2020.

Le règlement du Rachat est prévu le 7 novembre 2018. Les OCEANE 2020 rachetées dans le cadre du Rachat seront annulées conformément aux modalités des OCEANE 2020.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que Dealer Managers dans le cadre du Rachat.

Information importante

France

