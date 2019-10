Safran : célèbre les 10 millions d'heures de vol pour Arrius

10/10/2019 | 16:28

Safran célèbre les 10 millions d'heures de vol des moteurs Arrius en Chine depuis sa mise en service en 1996.



Avec plus de 3 800 exemplaires livrés à 430 clients dans 60 pays, la famille Arrius se destine au marché des hélicoptères légers monomoteurs et bimoteurs.



Initialement installé en 1996 sur l'EC135, la version Arrius 2B2Plus est entrée en service sur le H135 d'Airbus en 2014.



' Cette combinaison est devenue de plus en plus populaire auprès des opérateurs, et notamment ceux qui assurent des services de transport médicalisé d'urgence (EMS) et des missions militaires ' indique le groupe.



Fabrice Condamine, Chef des Programmes de Moteurs d'Hélicoptères Légers et Moyens chez Safran Helicopter Engines, a déclaré : ' Depuis plus de 20 ans, notre moteur a évolué sur le marché des hélicoptères légers et nous nous sommes engagés à capitaliser sur ses forces afin de développer de nouveaux modèles, toujours plus performants '.



