Safran : choisi pour les câblages électriques du H160

19/06/2019 | 09:46

Safran Electrical & Power indique ce mercredi avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir les câblages électriques du H160, un hélicoptère de la gamme moyen tonnage, de nouvelle génération.



Avec ce nouveau contrat, la filiale de systèmes électriques aéronautiques de Safran renforce sa participation à ce programme puisqu'elle est déjà en charge des meubles électriques du cockpit (Cockpit Avionics Bay) et arrière (Rear Avionics Bay).



'Aujourd'hui, nous produisons des systèmes électriques et câblages sur la plupart des programmes d'Airbus Helicopters : Super Puma, Puma, Dauphin, NH90, H145 et H160', note Julien Willer, responsable commercial interconnection systems Eurasia.



