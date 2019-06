Safran : commande de 588 M$ de SMBC Aviation Capital

18/06/2019 | 12:05

SMBC Aviation Capital annonce la commande de quarante moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper 20 nouveaux Airbus A320. La commande moteurs est estimée à 588 millions de dollars U.S. au prix catalogue.



La compagnie basée à Dublin opère actuellement une flotte de plus de 350 avions équipés de moteurs CFM56 et LEAP, en service ou en commande.



' Nos clients sont très satisfaits des performances du moteur LEAP-1A au sein de leurs flottes ', a déclaré Peter Barrett, CEO de SMBC Aviation Capital. ' Ce moteur tient toutes les promesses faites par CFM. Il constitue un atout précieux. '



' Nous sommes fiers de l'impact positif que nos moteurs ont eu sur la rentabilité à long terme de leurs compagnies aériennes clientes et nous avons hâte de contribuer à renforcer continuellement ce lien dans les années qui viennent. ' a indiqué Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International.



