Safran : commande de moteurs LEAP-1A par Goshawk Aviation

19/12/2018 | 15:47

CFM International, coentreprise de moteurs d'avions de Safran et de GE, annonce un contrat avec Goshawk Aviation Limited pour l'acquisition de moteurs LEAP-1A qui équiperont 12 nouveaux Airbus A320neo, commande estimée à 350 millions de dollars au prix catalogue.



La compagnie de location est devenue client de CFM International en juillet dernier, avec une première commande signée pendant le salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre, portant sur des moteurs LEAP-1B destinés à 20 nouveaux Boeing 737 MAX 8.



CFM International souligne que 86 compagnies opèrent actuellement plus de 600 avions équipés de moteurs LEAP sur les cinq continents. Le moteur LEAP offre aux opérateurs une réduction de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2.



