Safran : commande de moteurs LEAP-1A par Qatar Airways

13/11/2019 | 15:18

Safran annonce que Qatar Airways a passé une commande de moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper sa nouvelle flotte de 50 Airbus A321neo, la plus importante commande d'A321neo enregistrée à ce jour au Moyen-Orient.



La compagnie qatarie a également signé avec CFM un contrat de maintenance à l'heure de vol couvrant la totalité de sa flotte de moteurs LEAP-1A, y compris les moteurs de rechange, pour une valeur totale combinée évaluée à quatre milliards de dollars au prix catalogue.



Client de CFM (coentreprise à 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines) depuis 2015, Qatar Airways opère actuellement une flotte de huit A320ceo équipés de CFM56-5B. La livraison de son premier A321neo équipé de moteurs LEAP-1A est prévue en 2020.



