Safran : contrat de maintenance avec Corsair

19/06/2019 | 14:36

Safran Nacelles annonce avoir signé avec Corsair un contrat exclusif de cinq ans portant sur la maintenance et l'assistance technique des inverseurs de poussée des moteurs Rolls-Royce Trent 700 qui équipent la flotte d'Airbus A330ceo de la compagnie aérienne.



Corsair a choisi un large éventail de services proposés dans l'offre globale NacelleLife, avec notamment une assistance logistique exhaustive pour les déposes prévues et imprévues des inverseurs de poussée, ainsi que les services de maintenance, réparation et entretien.



'Nos clients ont conscience de notre expertise d'équipementier. Ils bénéficient ainsi de services performants dans des délais rapides pour les réparations sur l'aile', commente Olivier Savin, directeur du support et des services clients de Safran Nacelles.



