Safran : contrat de maintenance avec Lufthansa Technik

19/06/2019 | 15:52

Safran Electrical & Power annonce avoir signé ce jour un contrat avec Lufthansa Technik, un des leaders mondiaux de la maintenance et réparation des moteurs, afin d'assurer l'entretien de harnais électriques des moteurs CFM56.



'Ce contrat concerne les harnais des moteurs CFM56 équipant la famille des Airbus A320 et des Boeing 737. Les harnais seront réparés sur le site de Safran Electrical & Power à Vichy puis livrés chez Lufthansa Technik à Hambourg', explique Safran.





