Safran : contrat de maintenance pour CFM avec Gulf Air

16/11/2018 | 15:41

CFM International, coentreprise de moteurs d'avions de Safran et de GE, annonce avoir signé un contrat de maintenance à long terme avec Gulf Air pour les moteurs LEAP-1A de cette compagnie aérienne basée au Bahreïn.



Selon les termes de ce contrat de maintenance à l'heure de vol (RPFH) d'une durée de dix ans, couvrant 65 moteurs LEAP-1A commandés en 2017, CFM garantit les coûts de maintenance de la flotte sur la base d'un montant en dollars par heure de vol.



La valeur du contrat est estimée à un peu plus d'un milliard de dollars au prix catalogue. Gulf Air opère une flotte de 16 Airbus A320neo équipés de moteurs CFM56-5B et a commencé ses opérations commerciales avec des A320neo équipés de LEAP-1A en août dernier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.