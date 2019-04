Safran : contrat pour l'intérieur de trois Airbus

03/04/2019 | 09:50

L'équipementier aéronautique Safran fait part de la signature avec la compagnie Corsair et le louer d'avions Avolon d'un accord pour l'aménagement intérieur des trois nouveaux Airbus A330neo de Corsair mis en service par Avolon.



Safran équipe ces avions d'un ensemble complet de sièges Z400 de classe économie, combinés au système de divertissements à bord RAVE. Cet ensemble permet aux passagers de disposer d'écrans individuels et des prises à chaque siège.



Parmi les autres aménagements installés par Safran, citons les espaces de repos du pont inférieur destinés au personnel naviguant ainsi que des équipements permettant un service de restauration à bord de grande qualité grâce notamment aux fours dernier cri.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.