Safran : convention avec un PSI pour des rachats d'actions

27/05/2019 | 10:35

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 2,3 milliards d'euros annoncé il y a deux ans, Safran annonce avoir déjà contribué, à cette date, au programme à hauteur de 14,5 millions d'actions pour un montant total de 1,6 milliard d'euros.



Le groupe a signé avec un prestataire de services d'investissement une convention d'achat d'actions pour une nouvelle tranche, et s'engage ainsi à acheter un montant maximum de 150 millions d'euros d'actions, au plus tard à l'échéance du 28 juin 2019.



Le prix moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes constatée pendant la durée de la convention, mais ne pourra pas excéder le maximum de 155 euros fixé par l'assemblée générale.



