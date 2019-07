Safran : convention pour de nouveaux rachats d'actions

01/07/2019 | 11:34

Safran annonce avoir signé avec un prestataire de services d'investissement une convention par laquelle le groupe de hautes technologies s'engage à acheter un montant maximum de 400 millions d'euros d'actions, au plus tard à l'échéance du 4 septembre 2019.



Le prix moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes constatée pendant toute la durée de la convention, et le prix d'achat unitaire des titres ne pourra pas excéder 155 euros.



A date, Safran a déjà contribué à hauteur de 15,3 millions d'actions pour un montant total de 1,7 milliard d'euros, au programme de rachat d'actions ordinaires pour 2,3 milliards d'euros sur deux ans dès la finalisation de son OPA sur Zodiac Aerospace.



