Safran : coopération sur un système d'observation par drone

19/06/2019 | 18:24

Safran Electronics & Defense, Hensoldt Optronics et Mades annoncent avoir signé des accords de coopération pour développer ensemble l'Euroflir 610, un système électro-optique européen multi-spectral de haute performance.



Ce système a été proposé pour le futur drone MALE RPAS Européen (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System).



'Safran, partenaire de longue date de programmes européens, a fédéré autour de ce projet ambitieux la société allemande Hensoldt et la société espagnole Mades, elles-mêmes leaders européens dans leur domaine d'expertise. Ces trois sociétés mettront leur savoir-faire technologique et organisationnel au service d'un système d'observation innovant qui garantira la souveraineté européenne à une partie importante de la chaîne de décision du MALE RPAS', explique Safran.





