Safran : création d'un centre d'excellence avec Alstom

12/10/2018 | 13:37

Alstom annonce renforcer sa collaboration avec l'éditeur de logiciels IGE+XAO et l'équipementier aéronautique Safran, en créant à Toulouse un centre d'excellence d'ingénierie des systèmes électriques ferroviaires embarqués.



Ce centre pourra accueillir jusqu'à une centaine d'ingénieurs. Il développera des systèmes électriques ferroviaires, de la conception jusqu'à l'industrialisation et le maintien en conditions opérationnelles des produits électriques d'Alstom.



De même, Alstom et Safran signent un accord portant sur la conception des systèmes électriques, faisant suite au partenariat annoncé en 2017, 'pour répondre à un besoin croissant de partage des meilleures pratiques entre les industries aéronautiques et ferroviaires'.



