Safran : débute les essais de Tech TP, démonstrateur Clean Sky de turbopropulseur

Remy Bertrand - Safran

18 juin 2019, Le Bourget, Salon international de l'air et de l'espace

Safran Helicopter Engines annonce la première rotation au banc, le XX juin 2019 à Tarnos (Landes), de Tech TP, un démonstrateur technologique de turbopropulseur développé sur la base d'un moteur Ardiden 3, dans le cadre d'Horizon 2020, programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne. Ce démonstrateur réunit le savoir-faire et les technologies d'une vingtaine de partenaires européens1.

Le démonstrateur Tech TP vise à valider les briques technologies nécessaires à un turbopropulseur de nouvelle génération à l'architecture légère et compacte, se caractérisant par une consommation en carburant et des émissions de CO2 réduites de 15% par rapport aux moteurs de ce type en service actuellement. Tech TP constituerait le socle du développement d'une variante turbopropulseur de l'Ardiden 3, destinée à de futurs aéronefs, s'appuyant sur les compétences de partenaires européens.

Remy Bertrand Safran

La campagne d'essais de Tech TP va permettre d'évaluer le fonctionnement d'un ensemble propulsif complet, comprenant principalement le générateur de gaz, la nacelle, l'entrée d'air et l'hélice. Tech TP va également permettre d'évaluer des technologies « plus électriques », notamment dans le boitier réducteur et le système de contrôle du pas de l'hélice.

« Avec le soutien de la Commission européenne, au travers de Clean Sky 2, le démonstrateur technologique Tech TP s'appuie sur le savoir-faire et l'expertise d'une vingtaine de partenaires européens. Ce premier essai est une étape très importante vers la mise sur le marché dans les prochaines années d'un turbopropulseur de conception européenne, offrant un haut niveau de performances, des coûts d'opérations et une empreinte environnementale réduites », explique Didier Nicoud, Directeur Technique de Safran Helicopter Engines.

« Félicitations à Safran et ses partenaires en Europe, pour cette réalisation qui contribue à une aviation plus respectueuse de l'environnement, générant moins d'émissions de CO2. Les prochaines étapes de ce programme sont particulièrement prometteuses », a déclaré Axel Krein, Directeur Exécutif de Clean Sky 2.

L'Ardiden 3 est un moteur de nouvelle génération de la classe de 1700 à 2000 shp. Il compte actuellement deux modèles certifiés par l'EASA, l'Ardiden 3G et l'Ardiden 3C, et a fait l'objet de plus de 10 000 heures d'essais qui ont confirmé un très haut niveau de maturité de son architecture et d'excellentes performances en matière de coûts d'opération et de maintenance. La famille Ardiden, qui comprend l'Ardiden 1, compte aujourd'hui plus de 250 moteurs en service et plus de 200 000 heures de fonctionnement. L'Ardiden 3 se caractérise par une architecture compacte, un des meilleurs rapports poids-puissance de sa catégorie et des coûts d'utilisation bas.

1 Allemagne : MT-Propeller, Belgique : VKI et Cenaero, Espagne : DMP Egile, France : ONERA, ECL, Cerfacs, Akira Mécaturbines, Akira Technologies, SKF, Hutchinson, VibraTec, Thiot Ingénierie, EXA, Altran, Power Electronics, Safran Transmission Systems, Safran System Aerostructures, Italie : Piaggio, République Tchèque : Jihostroj, Avia Propellers, VZLU, Royaume-Uni : University of Nottingham, NEMA, HS Marston, Pays-Bas : NLR.