Safran : des équipements pour la protection des passagers

Safran annonce le lancement de nouveaux équipements de sièges sur le marché, pour améliorer le confort et la protection des passagers.



Avec son partenaire Universal Movement, Safran Seats propose l'équipement Interspace qui offre un plus grand confort aux passagers en classe Premium Economy.



Safran Seats et Universal Movement travaillent également à une adaptation du produit, appelée Interspace Lite. Celle-ci donne aux compagnies aériennes la possibilité de reconfigurer facilement leurs cabines en classe économique, en délimitant l'espace entre les passagers et en leur offrant plus d'intimité grâce au verrouillage des sièges centraux ou extérieurs d'une rangée.



' Safran Seats a développé Travel Safe by Safran Seats, une vaste gamme de solutions brevetées, articulées autour de trois objectifs précis : une distanciation sociale sans perte de densité, des interactions sans contact et des surfaces exemptes de virus ' indique le groupe.



' Afin de respecter la distanciation sociale, Travel Safe se dote d'équipements tels que Ringfence, une séparation amovible qui isole les passagers de leurs voisins '.



