Safran : dévoile avec Uber l'intérieur d'un aéronef

11/06/2019 | 17:35

Safran et Uber ont présenté ce jour une cabine dédiée aux eVTOL (aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux, des appareils de mobilité aérienne urbaine à la demande), 'capable d'offrir une expérience passagers homogène quel que soit le constructeur du véhicule'.



'Safran Cabin a mis au point un intérieur de cabine complet et intégré basé sur les spécifications communes des eVTOL. Cet habitacle, bien qu'adaptable aux designs des différents modèles, offrira une expérience passagers homogène, Uber cherchant à rendre le transport aérien urbain simple, sûr et accessible à tous. Conçu pour transformer un trajet d'une heure et demie en voiture en un vol de 15 minutes, le futur aéronef permettra aux passagers de voyager rapidement d'un point A à un point B dans un environnement urbain congestionné en passant par les airs', explique Safran.





