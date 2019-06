COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Safran et Orolia annoncent leur partenariat sur les technologies PNT résilientes pour permettre des opérations militaires complexes dans des environnements "GNSS denied"

Paris Air Show, Le Bourget, France, 18 Juin 2019

Safran et Orolia ont annoncé ce jour la signature d'un partenariat stratégique visant à proposer des solutions de positionnement, de navigation et de temps (PNT) pour apporter la résilience aux forces armées, en particulier dans les environnements dépourvus de signaux provenant des systèmes de navigation par satellite (GNSS).

Les équipements PNT sont essentiels à l'exécution des missions aériennes, terrestres, maritimes et spatiales dans des environnements où le GNSS est indisponible. Dans des souterrains, des jungles ou autres environnements dans lesquels les signaux GNSS sont absents, ou encore sur des théâtres d'opérations dans lesquels les signaux GNSS sont régulièrement brouillés ou leurrés, le PNT est une alternative résiliente aux systèmes militaires qui dépendent du GNSS.

Grâce à cet accord, les forces armées pourront s'appuyer sur un partenariat sans équivalent entre deux leaders de l'industrie PNT, associant les références de temps précises avec la technologie de fusion de capteurs PNT d'Orolia et les solutions éprouvées de Safran en matière de navigation inertielle. Les priorités sont axées sur la guerre électronique appliquée aux systèmes de navigation (NAVWAR), et sur des solutions de PNT mobiles et fixes.

«Les opérations militaires d'aujourd'hui sont de plus en plus mobiles et globales, avec des missions qui amènent souvent nos forces sur des territoires où le brouillage et la falsification des signaux GNSS deviennent des menaces communes », a déclaré Jean-Yves

Courtois, Président d'Orolia. Nous« sommes fiers de nouer ce partenariat pour proposer un PNT qui sera résilient afin de mieux protéger et permettre les opérations mobiles de l'OTAN et des pays alliés dans le monde entier ».

Dans un monde rempli d'incertitude, notre partenariat fournira des solutions PNT autonomes et souveraines aux forces armées

confrontées à des environnements sévères dépourvus d'informations GNSS », a indiqué Martin Sion, Président de Safran Electronics & Defense.

A propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial dans le développement de solutions résilientes de positionnement, de navigation et de temps (PNT) visant à améliorer la fiabilité, les performances et la sécurité des opérations critiques, à distance et à haut risque. Présent dans plus de 100 pays, Orolia fournit des solutions GPS/ GNSS et PNT sécurisées pour la prise en charge des applications militaires et commerciales à travers le monde. Time and Location You Can Trust™. www.orolia.com

A propos de Safran

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Electronics & Defense est un leader mondial de solutions et de services en navigation inertielle, optronique, avionique, électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense. La société équipe notamment plus de 1000 navires, 25 000 véhicules terrestres et 10 000 avions à travers le monde.

Pour plus d'informations: www.safran-group.comet www.safran-electronics-defense.com /Suivez @Safran et @SafranElecDef sur Twitter.

