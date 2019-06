Safran : et Uber dévoilent une maquette de cabine de véhicule de mobilité aérienne urbaine à la demande

Washington, États-Unis, le 11 juin 2019

Safran et Uber présentent une cabine dédiée aux eVTOL (aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux) capable d'offrir une expérience passagers homogène quel que soit le constructeur du véhicule. Leader des intérieurs d'aéronefs, Safran a conçu cette maquette selon des méthodes de développement rapide.

La cabine « Mission Driven Cabin » est le fruit de plusieurs mois de travaux intenses de conception et d'étude de l'expérience passager menés par ZEO, le Studio d'Innovation et de Design de Safran Cabin basé à Huntington Beach en Californie, ainsi que de consultations de nombreux constructeurs de ce type d'engins et d'organismes de règlementation.

En combinant son expérience du marché de l'aviation commerciale et son expertise de la conception et de la fabrication d'intérieurs pour l'aviation d'affaires, Safran Cabin a mis au point un intérieur de cabine complet et intégré basé sur les spécifications communes des eVTOL. Cet habitacle, bien qu'adaptable aux designs des différents modèles, offrira une expérience passagers homogène, Uber cherchant à rendre le transport aérien urbain simple, sûr et accessible à tous. Conçu pour transformer un trajet d'une heure et demie en voiture en un vol de 15 minutes, le futur aéronef permettra aux passagers de voyager rapidement d'un point A à un point B dans un environnement urbain congestionné en passant par les airs.

Scott Savian, Directeur du Studio d'Innovation et de Design de Safran Cabin a déclaré : « Au cours des travaux menés avec Uber, nous avons réalisé six maquettes grandeur nature, avec de multiples itérations consacrées aux sièges, aux revêtements et à l'emplacement des hublots. Nous souhaitions éviter tout excès de poids ou de coût, mais notre mission consiste aussi à garantir la sécurité, une expérience utilisateur confortable et des interactions fluides avec l'utilisateur. Même si la cabine peut apparaitre minimaliste à certains égards, elle est parfaitement adaptée à la mission.»

La maquette du véhicule Uber par Safran Cabin est exposée au Uber Elevate Summit qui se tient à Washington DC. les 11 et 12 juin 2019 et sera au coeur de l'événement. Norman Jordan, Président de Safran Cabin, sera l'un des conférenciers invités.