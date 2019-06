Safran : étend son partenariat avec Cailabs

20/06/2019 | 15:45

Safran Electrical & Power annonce avoir signé ce jour une extension de son accord de coopération technologique et commerciale avec la start-up Cailabs pour concevoir, développer et exploiter des solutions visant l'optimisation de la chaine optique complète de ses câblages électriques.



'Safran Electrical & Power étend aujourd'hui le périmètre du partenariat initial pour intégrer Cailabs dans la mise au point et le design de ses produits et développer conjointement les composants optiques des systèmes d'interconnexion de données à bord et les services associés', indique le groupe.



Précisons que Safran est entré au capital de Cailabs en 2017 à travers sa filiale Safran Corporate Ventures dédiée aux investissements dans les entreprises de technologie innovantes.





