Safran : fournit les intérieurs de cabine pour la famille SpaceJet de Mitsubishi

"Nous félicitons Mitsubishi pour son SpaceJet M100, qui dispose de la cabine la plus spacieuse et la plus confortable de sa classe pour une meilleure expérience passager, et nous sommes fiers de collaborer avec Mitsubishi? ", a déclaré Norman Jordan, Président de Safran Cabin.

"Lors du développement du SpaceJet M100, nous avons rencontré les plus grandes compagnies aériennes et de nombreux clients. L'une des réponses prioritaires que nous avons reçues est qu'ils veulent plus d'espace pour les bagages à main?, a expliqué Henry Tam, responsable du développement de nouveaux programmes chez Mitsubishi Aircraft Corporation. "Nous avons décidé que le meilleur moyen d'y parvenir était d'utiliser un coffre à bagage pivotant et l'équipe de Safran a été en mesure de travailler avec nous sur la conception et de créer une solution très spacieuse ".

Le nouveau SpaceJet M100 accueillera les ingénieux coffres à bagages pivotants ECOS de nouvelle génération de Safran Cabin, qui offrent une plus grande capacité, une gestion plus efficace des bagages et une meilleure fonctionnalité grâce à un nouveau concept de fermeture. Le design de pointe de l'intérieur intégré a été pensé spécialement pour les clients de Mitsubishi.

Mitsubishi Aircraft Corporation a dévoilé sa famille d'avions SpaceJet le 13 juin 2019. Cette marque commerciale rassemble une famille de produits dont le SpaceJet M90 (auparavant connu sous son nom de développement MRJ90) et le nouveau SpaceJet M100, nouveau standard du transport aérien régional. La famille d'aéronefs SpaceJet de Mitsubishi est conçue pour répondre à la demande du marché des jets régionaux, en proposant un confort absolu pour les passagers et une performance de vol inégalée, pour davantage de bénéfices potentiels pour les compagnies aériennes.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2017 des dépenses de près de 1,4 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant ainsi son périmètre d'activités dans le domaine des équipements et systèmes aéronautiques. Avec Zodiac Aerospace, le Groupe compte plus de 91 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui s'élèverait à environ 21 milliards d'euros (pro-forma 2016).

Safran Cabin est le leader mondial des intérieurs de cabines pour avions régionaux, moyens et long-courriers, l'aviation d'affaires et militaire. Son expertise s'étend aux cabines intégrées, coffres à bagages, cuisines et équipements de service à bord, cabinets de toilettes, espaces de repos pour équipage et conteneurs de fret.

