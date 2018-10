Safran : fusion avec Zodiac soumise à l'AG fin novembre

29/10/2018 | 09:20

Safran annonce que le traité de fusion avec Zodiac Aerospace a été signé le 19 octobre et que ce projet sera soumis à l'approbation de leurs assemblées générales extraordinaires des actionnaires respectives qui se réuniront le 27 novembre.



La fusion sera précédée du reclassement préalable essentiellement par voie d'apport de la plupart des titres des filiales et participations détenues actuellement par Zodiac Aerospace sous Galli Participations, détenue à 100% par Zodiac Aerospace.



Cette étape permettra de conserver une structure dédiée regroupant la plupart des participations actuelles de Zodiac Aerospace. Il est précisé que la réalisation de certains de ces apports pourrait intervenir après la

réalisation de la fusion.



