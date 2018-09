Safran : gagne +7% après les semestriels

06/09/2018 | 16:37

Le titre Safran s'affiche largement dans le vert ce jeudi, après la publication de résultats semestriels solides et un relèvement des prévisions.



L'action gagne en effet plus de 7% à une petite heure de la clôture à Paris.



Rappelons que Safran a revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2018, visant désormais une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 7% à 9%, et une croissance du résultat opérationnel courant ajusté d'environ 20%.



Le groupe de hautes technologies affiche par ailleurs un résultat net ajusté part du groupe de 932 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2018, contre 1.488 millions un an auparavant, mais un résultat opérationnel courant ajusté en hausse de 32,6% à 1.386 millions.



Le chiffre d'affaires ajusté de Safran s'établit à 9.506 millions d'euros, en hausse de 23,9% avec la contribution de Zodiac Aerospace sur quatre mois et un effet de change négatif. Sur une base organique, il augmente de 10,1%.





