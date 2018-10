Safran : inauguration d'un nouveau site à Hambourg

11/10/2018 | 14:58

Le groupe Safran annonce ce jour l'inauguration du nouveau site de Safran Nacelles, à Hambourg (Allemagne).



Ce site est dédié à l'intégration de la nacelle de l'Airbus A320neo. Il s'étend sur 20.000 m2 de terrain et 8.000 m2 de bâtiments et compte près de 70 collaborateurs - ils seront une centaine d'ici 2020. Avec quatre lignes de quatre stations de montage des habillages moteur, il livrera 33 nacelles par mois en 2020.



'Safran a investi près de dix millions d'euros dans cette usine (...) conçue en appliquant les meilleures pratiques d'organisation industrielle issues du Lean Manufacturing. (...) Cette usine est notamment dotée d'équipements industriels répondant aux enjeux de cadences de production élevées. (...) Tous les composants de la nacelle - entrée d'air, capot moteur, inverseur de poussée et système d'échappement - sont assemblés sur ce site puis peints avant d'être intégrés au moteur. Les ensembles propulsifs sont ensuite réceptionnés par les compagnies aériennes clientes avant d'être livrés à la ligne d'assemblage final d'Airbus à Hambourg', explique Safran.





