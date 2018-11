Safran : inaugure son centre de recherche dédié aux composites à matrice céramique

Vincent Le Gallic

Le Haillan, 6 novembre 2018

Le site accueille une centaine de spécialistes, une vingtaine de doctorants et abrite quelque 200 équipements de recherche de très haute technologie. Ces équipements, dont certains uniques au monde, sont tous interconnectés pour une acquisition en temps réel de l'ensemble des données de recherche, atout indispensable à l'accélération de l'innovation et au travail agile des équipes.

Safran renforce ainsi ses investissements de recherche sur les matériaux composites à matrice céramique pour accompagner la nécessaire diminution de consommation de kérosène, par l'allègement de ses moteurs et l'amélioration de leur rendement. Les travaux menés sur ce nouveau site permettent d'envisager de remplacer les pièces de moteurs en alliages métalliques par des matériaux composites plus légers et plus résistants à très haute température.

« Je suis ravi d'inaugurer ce site Safran Ceramics, qui va accélérer l'ensemble des travaux menés par le Groupe sur ces matériaux que nous développons pour accroître encore la performance de nos équipements aéronautiques et spatiaux, » souligne Stéphane Cueille, Directeur R&T et Innovation de Safran. « Avec une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de très haut niveau, doté d'équipements de classe mondiale, Safran Ceramics est un centre stratégique pour nos travaux dans ce domaine. »

Installé au coeur d'un parc naturel de 46 hectares, le nouveau bâtiment de 9 800 m2 a été conçu en respectant l'écosystème historique de l'arboretum Toussaint Catros datant du 18ème siècle, avec notamment des installations innovantes de traitement des effluents et de maitrise de la consommation d'eau. Cette nouvelle implantation a bénéficié du soutien de la région Nouvelle Aquitaine et de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Elle contribue fortement à la formation des futurs technologues, par l'accueil de thésards, apprentis et stagiaires.

* OIM Opération Intérêt Métropolitain Bordeaux Aeroparc a comme objectif le développement de la filière d'excellence aéronautique-spatial-défense, dans un secteur très attractif et d'une grande variété.