Safran : inaugure un centre de formation à la maintenance du M88 sur la base aérienne d'Istres

Safran Aircraft Engines inaugure ce jour un centre de formation à la maintenance du moteur du Rafale sur la base aérienne 125 d'Istres (Bouches-du-Rhône), en présence de Didier Desnoyer, Directeur de la Division des Moteurs Militaires de Safran Aircraft Engines, Jean-Marc Sénateur, sous-préfet d'Istres, François Bernardini, maire d'Istres, Pierre Gaudillière Commandant de la BA125 et Arvind Badrinath, Directeur Essais en vol de la Direction Générale de l'Armement (DGA EV).

Ce nouveau centre de formation dispose d'une capacité d'une douzaine de stagiaires par formation et intègre des outils pédagogiques interactifs tels que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Pour la réalisation de ce projet, Safran Aircraft Engines a bénéficié du soutien de l'État-Major de l'Armée de l'Air, de la DGA Essais en vol, de la Base Aérienne d'Istres, du Service d'Infrastructure de la Défense d'Istres et de Dassault Aviation qui est également implanté sur la base.

« Je suis très heureux d'inaugurer ce nouveau centre de formation qui vient renforcer les partenariats de longue date que nous avons établis sur la base aérienne 125 avec nos clients », souligne Didier Desnoyer, Directeur de la Division des Moteurs Militaires de Safran Aircraft Engines. « Ce projet, qui s'inscrit pleinement dans la dynamique d'export du Rafale, nous permet de continuer à proposer à nos clients des capacités de soutien au meilleur niveau. »

« Les prévisions d'exploitation du Rafale et du M88 par l'Armée de l'Air Française et de la Marine Nationale vont au-delà de 2060, a déclaré l'ingénieur général de l'armement, Arvind Badrinath. Nous avons donc besoin de développer nos capacités de support pour les 40 prochaines années et nous comptons sur les synergies qui seront développées entre le nouveau centre de formation de Safran Aircraft Engines à Istres et l'EPNER[1] pour soutenir les utilisateurs du Rafale, en France et à l'export. »

Depuis fin octobre 2019, Safran Aircraft Engines accueille dans ce centre de formation 12 mécaniciens de l'Indian Air Force, qui a réceptionné ses premiers Rafale il y a quelques semaines.

Le site d'Istres est spécialisé depuis 1962 dans les essais au sol et en vol de moteurs civils et militaires développés par Safran Aircraft Engines seul ou en coopération. La proximité avec l'Armée de l'Air, la DGA, et Dassault Aviation sur la base aérienne 125 constitue également un atout-clé pour les essais du Rafale et de ses moteurs M88. En 2017, Safran Aircraft Engines a inauguré à Istres un nouveau banc à l'air libre pour les essais du démonstrateur Open Rotor et des futurs moteurs développés par la société.

Cette nouvelle infrastructure illustre la dynamique régionale autour du centre d'essais d'Istres, qui a bénéficié d'un fort soutien des pouvoirs publics et des partenariats tissés avec des industriels locaux et des universités de la région PACA.