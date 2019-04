Safran : lance B.SIde®, un nouveau service de conseil en endoscopie moteurs

A l'occasion de MRO Americas, Safran Aircraft Engines lance B.SIde®, son nouveau service de conseil endoscopique à distance en temps réel.

L'objectif de ce service innovant est d'aider les techniciens des compagnies aériennes à accélérer les prises de décision pendant une endoscopie du moteur, afin de réduire le temps d'immobilisation au sol de leurs appareils. B.SIde® propose également des compléments de formation à distance pour accélérer la montée en compétences des inspecteurs en endoscopie.

Les clients B.SIde® bénéficient d'un service clé en main qui inclut :

- une valise contenant des accessoires pour partager les images d'endoscopie

- l'accès à une plateforme web communicante et interactive[1] et à une application disponible sur IOS.

- un outil de checklist et de génération de rapport d'inspection automatique permettant de s'assurer que toutes les actions nécessaires au contrôle endoscopique ont bien été réalisées

- l'accès à un cloud sécurisé pour stocker et partager les rapports d'inspection

- la mise en relation avec un expert en endoscopie de Safran Aircraft Engines.

« B.SIde® fait partie intégrante de la gamme de nouveaux services proposée par Safran Aircraft Engines », a souligné François Planaud, directeur de la division Services et Réparations de Safran Aircraft Engines. « Notre longue expérience et notre savoir-faire dans les domaines de la MRO et du support nous offrent la possibilité d'accompagner nos clients dans leur formation et le suivi de leur flotte et ainsi leur permettre d'optimiser leurs opérations et leurs coûts. »

B.SIde® est aujourd'hui proposée aux opérateurs et aux réparateurs de moteurs civils développés par Safran Aircraft Engines, seul ou en coopération.