Safran : lancement d'une offre d'OCEANE

12/05/2020 | 09:40

Safran annonce le lancement d'une offre d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 15 mai 2027, adressée à des investisseurs qualifiés, d'un montant nominal d'environ 800 millions d'euros.



Ces obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,375 et 0,875% payable annuellement à termes échus le 15 mai de chaque année à partir du 15 mai 2021. Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux du groupe.



