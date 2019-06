Safran : millième nacelle A320neo livrée à TAP Portugal

21/06/2019 | 13:16

Safran Nacelles a annoncé la livraison de sa millième nacelle A320neo à TAP Air Portugal 'soulignant l'important rôle que joue l'entreprise en tant que fournisseur de rang 1 pour assurer la montée en cadence la plus rapide jamais enregistrée pour un avion civil'.



La société a la responsabilité complète de la conception des nacelles de l'A320neo propulsés par les moteurs LEAP-1A de CFM International (société commune 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE), comprenant également l'intégration sur les moteurs.



En avril 2016, Safran Nacelles livrait la première nacelle A320neo à Airbus ; en 2018, la société produisait 440 unités, chiffre qui devrait encore augmenter pour dépasser la barre annuelle des 700 d'ici 2020.



