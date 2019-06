Safran : moteurs LEAP-1A choisis par ALAFCO

19/06/2019 | 14:49

Safran annonce qu'Aviation Lease and Finance Company (ALAFCO), société internationale de location d'avions basée au Koweït, a sélectionné les moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper 30 nouveaux Airbus A320, et 20 appareils de même type en option.



Avec cette nouvelle commande, la société de location, client de longue date de CFM International, dispose désormais de plus 120 moteurs LEAP dans sa flotte. Pour mémoire, CFM International est une société commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines.



'Nous sommes très satisfaits que les avantages du moteur LEAP aient un impact très positif pour les clients d'ALAFCO et nous nous engageons à leur fournir le niveau de soutien qu'ils attendent de CFM', a déclaré Gaël Méheust, PDG de CFM International.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.