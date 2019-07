Safran : nominations de John O'Donnell et Sébastien Weber

10/07/2019 | 10:53

Le groupe annonce la nomination de John O'Donnell et Sébastien Weber respectivement au poste de Président de Safran Aerosystems et Président de Safran Passenger Solutions.



En 2008, John O'Donnell est nommé président d'Air Cruisers Company (aujourd'hui Safran Evacuation Systems) qui conçoit et fabrique des équipements gonflables de sécurité aérienne, notamment des toboggans d'évacuation, des radeaux, des gilets de sauvetage et des flotteurs pour hélicoptères. Depuis 2015, John O'Donnell était Directeur général de Zodiac Aerosafety Systems (aujourd'hui Safran Aerosafety).



Sébastien Weber rejoint la branche Cabin en 2011 en tant que responsable du développement commercial auprès des compagnies aériennes et prend la direction en 2012 de Zodiac Water & Waste Aero Systems à Carson, CA (USA) avant de devenir CEO de la division Fluid and Water & Waste en 2016.



