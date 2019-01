Safran : nouveau président pour Ventilation Systems

11/01/2019 | 12:17

Safran annonce la nomination de Serge Pons comme président de Safran Ventilation Systems depuis le 1er janvier 2019, en remplacement de Bruno Bergoend qui a été nommé directeur des programmes d'Airbus et ATR pour Safran.



Serge Pons a fait toute sa carrière dans le groupe de haute technologie pour l'aéronautique, l'espace et la défense. Depuis 2011, il était le directeur général de la division systèmes et équipements de Messier-Bugatti-Dowty (aujourd'hui Safran Landing Systems).



