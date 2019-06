Safran : nouvel accord de services avec GMF AeroAsia

18/06/2019 | 14:36

Safran annonce que CFM International, société commune à 50/50 de Safran Aircraft Engines et GE, a signé un accord de service significatif avec l'indonésien Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF AeroAsia).



Parallèlement à ce contrat, l'accord de licence actuel pour la révision du CFM56-7B a été prolongé de cinq années supplémentaires et un nouvel accord de licence de cinq ans a été conclu pour les révisions du CFM56-5B.



