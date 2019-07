Safran : nouvelle usine de freins carbone dans l'agglomération lyonnaise

Cette nouvelle usine viendra renforcer les implantations industrielles de Safran Landing Systems. Les freins carbone sont actuellement produits dans trois sites : l'usine historique de Villeurbanne qui est également le centre de recherche mondial pour les matériaux de friction, celle de Walton dans le Kentucky (Etats-Unis) et celle de Sendayan (Malaisie).

« Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui la construction de cette usine qui a vocation à être au meilleur niveau compétitif mondial grâce aux innovations de rupture mises en oeuvre et qui sera une référence en matière environnementale. Nous bénéficions en région lyonnaise de l'un des écosystèmes industriels les plus dynamiques de France, et à terme, jusqu'à 200 nouveaux collaborateurs rejoindront cette future implantation de Safran » déclare Philippe Petitcolin.

« Les freins carbone de Safran équipent déjà plus de 10 000 avions auprès de 500 compagnies aériennes dans le monde. Avec l'usine de Feyzin, Safran Landing Systems renforce sa position de n°1 mondial des freins carbone et répond ainsi à l'augmentation de la demande portée par la croissance soutenue du trafic aérien mondial. L'usine bénéficiera d'une conception modulaire innovante et se développera par étape au cours des prochaines décennies » souligne Jean-Paul Alary, Président de Safran Landing Systems.

Toutes les technologies de « l'usine 4.0 » développées par Safran seront intégrées dans ce nouvel outil de production qui permettra notamment une réduction significative des consommations d'énergie et d'eau, ainsi qu'un recours aux énergies renouvelables. Ce projet s'accompagne du lancement d'un programme de R&T majeur, en partenariat avec des laboratoires, des universités et des entreprises locales (PME et ETI), qui bénéficie du soutien de l'Etat et des collectivités locales.